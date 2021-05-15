Новые выделенные полосы на Комсомольском проспекте в Челябинске оборудуют камерами

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

6,7-километровый участок выделенной полосы на Комсомольском проспекте от улицы Чичерина до Свердловского проспекта оборудуют камерами фиксации нарушений. Чтобы автомобилисты не пытались объехать пробки, прикинувшись автобусом.

— Вопрос контроля она самом деле первостепенный. Для этого нужно предусмотреть прямые зоны без перестроения, без парковок. Потому что невозможно контролировать выделенку, если она прерывается. Поэтому для камеры, основное требование — обеспечить 60-100 метров непрерывной выделенной полосы, только так, — рассказал на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Сейчас власти изучают места, чтобы сформировать список нужных камер, чтобы найти средства на их покупку.

— Либо попробуем «выбить» бюджетные средства на этот год, либо пока дадим возможность автомобилистам привыкнуть в этом году, а в следующем году уже поставим камеры, будем штрафовать, — добавил Александр Егоров.

КСТАТИ

Почему именно Комсомольский проспект?

— Потому что в этом году он попал как-раз под ремонт, поэтому в рамках замены асфальта мы как раз будем наносить новую разметку, чтобы не стирать старую. Это экономит бюджетные средства. В этом году начнем с Комсомольского, а дальше будем проектировать уже остальные участки выделенки, в том числе, включая те коридоры, которые были организованы до этого, — отметил Александр Егоров.

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