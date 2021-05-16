Никас Сафронов похвалил граффити в Южноуральске Челябинской области: «Спасибо, что дарите людям красоту искусства»

Художники месяц расписывали фасады домов. Фото: Фото: Graffiticrew.com

Известный российский художник Никас Сафронов похвалил арт-проект, который сделали в Южноуральске Челябинской области. Здесь на фасадах шести домов появились огромные репродукции работ Леонардо да Винчи, Густава Климта, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Джека Веттриано и самого Никаса Сафронова.

— Неожиданно и приятно видеть свое имя в таком списке — не самое плохое соседство, — пишет Никас Сафронов на своей странице в Facebook. — Ну, а если говорить серьезно — хочу сказать искреннее спасибо жителям и властям Южноуральска, а также организаторам проекта. За то, что, во-первых, делают доброе дело — одновременно и украшают унылые здания и дарят людям красоту искусства. А, во-вторых, за такое доверие и симпатию к моему творчеству.

Жители Южноуральска теперь любуются на репродукцию картины Никаса Сафронова "Пик красоты". Фото: Фото: Graffiticrew.com

Изначально в Южноуральске должны были появиться пять картин. Но в итоге решили сделать еще одну — «Пик красоты» Никаса Сафронова. Кстати, о проекте художник узнал из публикации КП-Челябинск. Посмотреть на красоту, которую сделали граффитисты, можно на нашем сайте.

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