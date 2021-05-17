"Город N" заняла третье место. Фото: Команда КВН "Город N", Челябинская область/vk.com

Челябинская команда «Город N» прошла в полуфинал Высшей лиги КВН. Команда попала в тройку победителей. Результаты игры появились на официальном сайте Клуба веселых и находчивых. В отличие от дебюта, который Первый канал показал накануне 15 мая, команда выступила чуть слабее, заняв третье место.

Наша команда соревновалась с командами из Ростова-на-Дону, Королева, Москвы и сборной России. Команды сыграли приветствие, знакомый сюжет, биатлон и музыкальный фристайл. По итогам «Город N» набрала 14,5 баллов.

Судьями были Константин Эрнст, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Александр Ревва, Вадим Галыгин и Жанна Бадоева.

Накануне, 15 мая, Первый канал показал 1/8 Высшей лиги. «Город N» выступила отлично, это отметили большинство членов жюри.

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