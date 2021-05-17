Главный архитектор Челябинска опроверг информацию о строительстве подземного перехода под мостом через Миасс

Переход под мостом можно увидеть в старом проекте, который разрабатывал архитектор Сергей Шумаков

На прошлой неделе жители Челябинска горячо обсуждали строительство подземного перехода под Троицким мостом на улице Кирова с выходом на пешеходную Кировку. Объект появился в официальных документах.

На аппаратном совещании в мэрии главный архитектор города Павел Крутолапов выступил с важным заявлением:

— Впервые эта территория была разработана в 2016 году, где в рамках подготовки к ШОС и БРИКС были заложены мероприятия по связи строящейся набережной и пешеходной части. В 2019 году данная документация была скорректирована в части выхода на набережную. В утверждаемых материалах нанесены исключительно «красные линии». По информации, полученной от КДХ, строительство данного подземного перехода на сегодняшний день не планируется, — заявил Павел Крутолапов.

Еще одна иллюстрация с видом на переход из проекта Сергея Шумакова. Ночной вид

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