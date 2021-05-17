В Челябинске будут судить ревнивицу, заказавшую покушение на новую пассию бывшего мужа

В квартире женщины провели обыск. Фото: кадры видео, предоставлено ГУ МВД по Челябинской области

В Калининский районный суд направлено уголовное дело о приготовлении к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 30, п. «г, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) в отношении 47-летней жительницы Челябинска, которая организовала покушение на сожительницу экс-супруга.

— По версии следствия обвиняемая на почве ревности к сожительнице бывшего мужа решила причинить ей тяжкий вред здоровью, для чего за вознаграждение 130 тыс. рублей наняла ранее судимого исполнителя, который должен был выплеснуть в лицо жертве раствор концентрированной азотной и соляной кислоты (царская водка), — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, челябинка не смогла смириться, что ее бывший муж нашел себе женщину помоложе. Она решила расправиться с соперницей, и выбрала для этого достаточно изощренный способ — кислоту. Для этого она подыскала человека, который за деньги должен был выполнить жуткое поручение. Но в последний момент «наемник» обратился в полицию и рассказал о коварном плане.

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