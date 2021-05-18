Тургояк - излюбленное место отдыхающих Фото: Валентина ВАГАНОВА

Жара гонит южноуральцев в леса и на озера. Но не стоит забывать, что в Челябинской области введен особый противопожарный режим и запрещено нахождение во многих лесах. Так, вокруг озера Тургояк запретили все вело и мотопрогулки, даже проехать на машине к точке отдыха получится не везде.

— Запрещен въезд и вход в лесной массив, отдыхать на пляжах озера можно, не разводя костры, — уточнила пресс-секретарь МЧС Миасса Елена Новикова. — Мы все отлично помним страшные пожары, которые были на Тургояке в прошлом году, и не хотим их повторения.

В ГОЧС по Миассу сообщили, что работают посты и всех разворачивают на въезде, но не везде.

— Перекрыты дороги на противоположный берег Тургояка от озера Инышко и Санатория «Волна». Это участок со сложным рельефом. В прошлом году там были сильные пожары, и техника никак не могла проехать, чтобы унять огонь. Поэтому основное внимание на эту территорию, — объяснили КП-Челябинск в Управлении ГОЧС Миасса.

Как добавили в ГОЧС, проехать к санаториям с хорошей, асфальтированной дорогой можно, если на вас заказали пропуск. Но в любом случае купальный сезон еще не открыт. Елена Новикова напомнила, что купальный сезон стартует 1 июня. На данный момент информации о досрочном открытии пляжей, как в Челябинске, нет.

Ежедневно сотрудники ГОЧС, лесничества, полиции и ОМОН проводят рейды по территории, а на нарушителей правил пожарной безопасности составляют протоколы — для граждан штраф составляет 3-4 тыс. рублей.

Только за прошлую неделю в округе произошло 12 лесных пожаров на общей площади 93 га.

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