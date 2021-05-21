Текслер поручил пересмотреть зарплаты рабочих в Челябинской области

Губернатор поручил промышленникам проиндексировать зарплаты сотрудников. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 21 мая, глава Челябинской области участвовал в заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Отметил губернатор, что 2020 г прошел фактически без снижения объемов производства и с ростом в сопоставимых ценах объемов инвестиций (в январе-марте индекс промышленного производства вырос на 10,5% по сравнению с 2019 г.).

Губернатор поблагодарил членов СПП за активную работу в самые острые месяцы пандемии: в регионе не закрылось ни одно предприятие; соблюдались все профилактические меры. Сейчас, подчеркнул глава области, главная задача — вакцинировать жителей региона. Кампания развернута на многих производствах:

«Мы вакцинируем работников предприятий, вы активно этому помогаете. Мы готовы еще более активно и тесно взаимодействовать, и всех сотрудников предприятий целевым образом вакцинировать. Просьба эту работу продолжить».

Алексей Текслер поручил проиндексировать зарплаты сотрудников, обеспечив в этом году рост уровня реальной заработной платы выше инфляции.

Развивая мысль губернатора, президент СПП, председатель Совета директоров «ММК» Виктор Рашников предложил распространить практику заключения трехсторонних соглашений на все предприятия региона, чтобы заработные платы выше роста инфляции индексировали не только членя СПП.

К октябрю 2021 г рынок труда в регионе должен вернуться на докризисный уровень.

Губернатор предложил промышленникам включиться в программу по трудоустройству выпускников. Он напомнил, что за временное трудоустройство молодого специалиста область субсидирует работодателям затраты.

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