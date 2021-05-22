«Мы любим все новое»: в Челябинске проходит Чемпионат России по киберспорту

Фото: пресс-служба губернатора

Новая интересная активность — так губернатор Челябинской области охарактеризовал компьютерный спорт. 22-23 мая Челябинск принимает Чемпионат России по киберспорту. 40 лучших геймеров из 16 регионов страны отправила на Южный Урал Федерация молодого спорта. И правильно: мы умеем и любим проводить масштабные спортивные мероприятия.

— Приветствую участников и гостей чемпионата России по киберспорту. Благодарю федерацию за принятое решение провести чемпионат в Челябинске, мы всегда проводим самые лучшие соревнования и делаем это качественно. Наш регион активно развивается, мы любим все новое, и надо сказать, что компьютерный спорт — это как раз та новая интересная активность, которой с удовольствием занимаются дети и молодежь, — сказал губернатор.

Впрочем, к киберспорту подтягиваются и люди старшего поколения. Потому Алексей Текслер принял решение обратить на это явление внимание.

Несведущий человек шесть видов программы Чемпионата, быть может, воспримет, как китайскую грамоту. Но профи знают, зрелище в Челябинске пройдет по самым увлекательным и сложным направлениям: боевая арена Dota 2, стратегия в реальном времени StarCraft II, спортивный симулятор NHL 21, файтинг Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game и соревновательная головоломка Clash Royale.

Кстати, Челябинскую область на турнире представляют два спортсмена — Максим Труханов в NHL21 (киберхоккей) и Гарик Галоян, выступающий в Tekken7 (файтинг).

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