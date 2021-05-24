Смерть женщины, провалившейся в открытый коллектор на Заячьем острове в Челябинске, обернулась уголовным делом

Фото: прокуратура Челябинской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по факту смерти женщины, упавшей в открытый коллектор на Заячьем острове. ЧП произошло в субботу, 22 мая.

— В рамках расследования уголовного дела следователями СК будет проведен комплекс необходимых следственных действий и установлены виновные должностные лица, не обеспечившие режим безопасности при эксплуатации инженерных коммуникаций, — прокомментировал официальный представитель СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, сегодня мэр Наталья Котова поручила проверить наличие люков на всех колодцах в Челябинске. Провести ревизию обещали до конца недели.

ЧП произошло в минувшие выходные. Известно, что погибшая отдыхала на природе с друзьями. В какой-то момент она отошла в сторону и провалилась в колодец. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. В воскресенье прокуратура начала проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru