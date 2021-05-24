В Челябинске эвакуировали школу

Школа №43 расположена в Мебельном поселке Челябинска. Фото: google.com

Днем, 24 мая, в челябинском поселке Мебельный эвакуировали школу №43. По предварительным данным, поступило сообщение о взрывном устройстве.

По информации КП-Челябинск из правоохранительных органов, силовики уже проверили учебное заявления, ничего не обнаружено.

В пресс-службе ГУ МВД от официальных комментариев воздержались.

Школа №43 оказалась не единственной, куда поступило сообщение о минировании. Все подробности по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru