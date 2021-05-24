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Общество24 мая 2021 13:52

В Челябинске эвакуировали школу

Поступило сообщение о взрывном устройстве
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Школа №43 расположена в Мебельном поселке Челябинска. Фото: google.com

Школа №43 расположена в Мебельном поселке Челябинска. Фото: google.com

Днем, 24 мая, в челябинском поселке Мебельный эвакуировали школу №43. По предварительным данным, поступило сообщение о взрывном устройстве.

По информации КП-Челябинск из правоохранительных органов, силовики уже проверили учебное заявления, ничего не обнаружено.

В пресс-службе ГУ МВД от официальных комментариев воздержались.

Школа №43 оказалась не единственной, куда поступило сообщение о минировании. Все подробности по ссылке.

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