В Челябинске эвакуировали школу

Школа №43 расположена в Мебельном поселке Челябинска. Фото: google.com
Днем, 24 мая, в челябинском поселке Мебельный эвакуировали школу №43. По предварительным данным, поступило сообщение о взрывном устройстве.
По информации КП-Челябинск из правоохранительных органов, силовики уже проверили учебное заявления, ничего не обнаружено.
В пресс-службе ГУ МВД от официальных комментариев воздержались.
Школа №43 оказалась не единственной, куда поступило сообщение о минировании. Все подробности по ссылке.
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