Липы или сосны, барбарис или можжевельник? Челябинцам предложили выбрать, как что разместить у ДС «Юность» вместо автовокзала

Пока у "Юности" пустая парковка Фото: АННА ВОЛКОВА

На территории у дворца спорта «Юность» на месте бывшего автовокзала появится сквер. А вот что в нем будет — предложили выбрать жителям города. До 30 мая на сайте 74.gorodsreda.ru проводится голосование. Власти предлагают три варианта благоустройства.

Первый вариант предполагает асфальтовые дорожки, яблони, липы, ивы, а также кустарники — кизильник, барбарис, боярышник. На сегодняшний день за этот вариант больше всего голосов — 2233.

Вариант первый. Фото: 74.gorodsreda.ru

Во втором проекте благоустройства предлагают положить безфасочную тротуарную плитку и высадить хвойные деревья (ель, сосну, тую), можжевельник, спирею. За этот вариант пока проголосовало 1890 человек.

Вариант второй. Фото: 74.gorodsreda.ru

Третий вариант — комбинированный из первых двух проектов. Это и асфальт, и плитка. Предлагают смешать и деревья: и лиственные, и хвойные. Также с кустами. За этот вариант проголосовало 2216 горожан.

Вариант третий. Фото: 74.gorodsreda.ru

Напомним, автовокзал «Центральный» окончательно закрыли 15 мая. До этого момента автобусные рейсы переносили в несколько этапов, чтобы не доставлять лишних неудобств пассажирам. Пока на территории открыты шлагбаумы и можно парковать машину гостям спорткомплекса и развлекательного комплекса.

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