В Челябинске назвали дату закрытия автовокзала у «Юности»

Полностью работу по переносу автовокзала должны были завершить к февралю 2021 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автовокзал «Центральный» у дворца спорта «Юность» прекратит работу с 15 мая. Отправление всех рейсов переносится на автовокзал «Южные ворота». Информацию об этом сегодня разместили на сайте организации.

Руководитель компании «Служба организации движения» Сергей Валеев ранее отметил, что рейсы переносили в несколько этапов, чтобы не доставлять лишних неудобств пассажирам. До 14 мая на автовокзале у «Юности» остались лишь часть уфимского и полностью екатеринбургское направления.

— Решили перенести их после праздников, чтобы люди не путались, чтобы они съездили на праздники так, как им было удобно до этого, — уточнил Сергей Валеев.

Напомним, ранее на «Синегорье» переносили рейсы в города Челябинской области. Информация о том, что автовокзал «Центральный» перенесут появилась осенью 2020 года. В нашем материале можно посмотреть, как выглядят автостанции в настоящее время.

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