Владимир Путин назначил на должность нового прокурора Челябинской области

До перевода в Челябинскую область Карен Габриелян 10 лет возглавлял прокуратуру Карельской республики. Фото: прокуратура Республики Карелия.

Президент России Владимир Путин назначил на должность прокурора Челябинской области Карена Габриеляна, который ранее возглавлял аналогичное ведомство в Республике Карелия. Соответствующий указ об этом был опубликован на официальном сайте правовой информации.

— Назначить на пятилетний срок … Габриеляна Карена Карленовича — прокурором Челябинской области, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе. — Указ вступает в силу со дня его подписания.

До перевода в наш регион Карен Габриелян 10 лет возглавлял прокуратуру Карельской республики. Получилось целых два срока. В 2016 году Москва продлила его полномочия в Карелии. Тогда он успешно прошел профессиональную переаттестацию генеральной прокуратуры России всего за один день. В этом году ротация не миновала Карена Габриеляна и его направили в Челябинск.

На его счету не мало громких коррупционных дел, к которым были причастны крупные политические фигуры Карелии. В 2015 году он обвинил во взяточничестве экс-главу Карелии, директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова. Бывшему чиновнику дали 8 лет колонии строгого режима. Правда, он не долго отбывал свой срок — недавно его условно-досрочно освободили.

Одно из последних серьезных обвинений Габриелян направил в Карельский суд в конце февраля 2020 года. Оно касается экс-министра по дорожному хозяйству республики Алексея Кайдалова, который также был пойман на взятке.

Биографическая справка

Карен Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области. С 23 лет начал службу в органах прокуратуры, окончив юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР.

Все время активно шагал по карьерной лестнице и объездил всю Туркменскую ССР, Камчатку, служил на Балтийском флоте, в Калининграде, Северной Осетии и Карелии. Работал следователем, заместителем военного прокурора, потом военным прокурором в разных гарнизонах и пограничных округах. В органах местного самоуправления от помощника дослужился до самого прокурора.

У Карена Габриеляна не только внушительный послужной список, но и увесистые награды: медаль Руденко, нагрудные знаки «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

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