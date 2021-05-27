По факту мошенничества в магнитогорском аэропорту возбуждено уголовное дело

Фото: google.com/maps

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в магнитогорском аэропорту. Преступление выявили сотрудники УФСБ.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — уточнили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. — Материалы переданы в транспортную полицию.

В пресс-службе также уточняется, что информации о каких-то конкретных фигурантах дела пока что нет.

Напомним, сегодня стало известно, что Росимущество выставило международный аэропорт Магнитогорска на торги с начальной ценой в 113 млн. Продать намерены 100% федерального пакета акций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru