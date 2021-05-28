«Вовлеченность в решение проблем»: вице-премьер Правительства РФ поблагодарила Алексея Текслера

На закрытой свалке в Челябинске Виктория Абрамченко побывала в феврале. Фото: gubernator74.ru

Вице-премьер Правительства Виктория Абрамченко поблагодарила губернатора Челябинской области за вовлеченность в решение накопившихся экологических проблем.

Сегодня, 28 мая, глава Челябинской области работает на Невском международном экологическом конгрессе. На пленарном заседании он представил лучшие природоохранные практики региона.

Абрамченко сказала: «Это очень хороший пример, когда глава региона вовлечен в решение экологических проблем».

А далее Виктория Валериевна сообщила:

— Челябинская область накопила за время своего промышленного развития огромный пласт проблем. И свалка, о которой сегодня рассказал в своем выступлении Алексей Леонидович, это была самой крупной в Европе. Площадь свалочного тела — больше 40 га, высота — более 70 м. И благодаря рекультивации этой свалки выбросы в атмосферу Челябинска сократились на 10%. Это очень хороший результат, это пример как раз эффективных экологических решений.

На рекультивируемом мусорном кургане Абрамченко лично побывала в феврале 2021 г. В Челябинске тогда она провела по реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

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