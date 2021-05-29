В Челябинске на улице нашли ручную гранату

Гранату уничтожили. Фото: Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

В Ленинском районе Челябинска нашли ручную гранату. На место прибыли специалисты группы разминирования челябинского ОМОН, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

— Взрывотехники Росгвардии с соблюдением мер безопасности, применив специальные средства для транспортировки боеприпасов, перевезли находку на полигон и уничтожили, — добавили в ведомстве.

25 мая на крупном предприятии в Магнитогорске при разгрузке вагонов обнаружили пять артиллерийских снарядов. Оказалось, что боеприпасы привезли с металлоломом на переплавку. Ранее еще один снаряд нашли прохожие в Златоусте на границе промзоны и частного сектора.

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