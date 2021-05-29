Аэропорт Магнитогорска обязали почистить от деревьев и кустов, где птицы вьют гнезда

Кстати, аэропорт выставили на торги. А позже завели уголовное дело о мошенничестве. Фото: google.com/maps

Аэропорт Магнитогорска обязали почистить территорию аэродрома от диких деревьев и кустарников, в которых птицы вьют гнезда. Это угрожает безопасности полетов, выяснили в Карталинской транспортной прокуратуре.

— В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на АО «Международный аэропорт Магнитогорск» обязанности по очистке территории аэродрома от дикорастущих деревьев и кустарников, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Суд требования удовлетворил и обязал аэропорт навести порядок. За этим проследят.

Напомним, Росимущество выставило международный аэропорт Магнитогорска на торги с начальной ценой в 113 млн. А уже через некоторое время возбудили уголовное дело по факту мошенничества в аэропорту.

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