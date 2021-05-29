Видео страшной аварии с двумя погибшими на улице Куйбышева в Челябинске опубликовал участник ДТП

В аварии столкнулись четыре машины, два человека - сын и мать - погибли. Фото: ГИБДД Челябинска

Появилось видеозапись момента страшной аварии в Челябинске на улице Куйбышева, когда пьяный водитель Land Rover устроил аварию с двумя погибшими 24 мая. Запись прислал подписчик канала 74.chp в Instagram.

Напомним, Land Rover выехал на встречную полосу, где врезался в «Жигули» (ВАЗ-2106), и «Десятку». От удара «Жигули» столкнулся с ГАЗелью. 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 и 74-летняя пассажирка (как выяснилось позднее, это была его мать) от полученных травм скончались на месте. Пожилой глава семьи госпитализирован с ушибами головного мозга и грудной клетки. Медосвидетельствование показало, что водитель Land Rover был пьян.

26 мая Центральный районный суд избрал меру пресечения 50-летнему водителю Land Rover. Он заключен под стражу почти на два месяца — до 24 июля. Свою вину мужчина признал.