Известный режиссер снял в Челябинске с участием Александра Паля

Кино снимали в ДК ЖД. Фото: Артем Инглин/Facebook.com

В эти дни в Челябинске прошли съемки новой картины режиссера Дмитрия Пермякова, известного по фильмам «Холоп», «Интерны». На главную роль пригласили уроженца Челябинска Александра Паля. Съемки проходили 28-29 мая в ДК ЖД и парке Пушкина.

— Это небольшой короткометражный фильм для фестиваля, в главной роли Александр Паль — уроженец Челябинска, — рассказал Александр Пермяков в видео, которым поделился учредитель, руководитель в рекламно — производственной группы «Аист» Артем Инглин.

Съемочная группа прибыла в Челябинск еще две недели назад. Ребята просматривали локации для будущих съемок. В фильме также приняла участие известный журналист Наталья Фуникова.

Актер родом из Челябинска Александр Паль оказался в эпицентре скандала. Ведь накануне звезду кино обвинили в избиении хоккеиста. Сам актер опровергает сообщение о своем якобы задержании. Тем не менее, полиция возбудила уголовное дело. Рассказываем, кто такой Александр Паль, и чем он знаменит.

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