В центре Челябинска сгорел еще один старинный дом на месте предполагаемого строительства небоскреба

Фото: Yuvlatyshev.livejournal.com

В Челябинске сгорел старинный дом на Красноармейской, 31, построенный на рубеже XIX-XX веков. Об этом сообщил краевед Юрий Латышев. Градозащитник считает, что был поджог, так как здание расположено в квартале предполагаемого строительства 55-этажного небоскреба.

— Сожгли еще один дом в квартале Олега Лакницкого (его компания «Трест Магнитострой» предлагает возвести жилой комплекс со смешанной застройкой на месте исторического квартала по улице Российской, — Прим. редакции), — рассказал Юрий Латышев. — В августе 2019 года дом был исключен из перечня охраняемых государством на основании отрицательной экспертизы Светланы Васильевой из Пензы. При этом до этого госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области проигнорировал положительную экспертизу Татьяны Маевской. Вторично из бюджета были потрачены средства на экспертизу Васильевой.

Фото: Yuvlatyshev.livejournal.com

По словам Юрия Лытышева, дом сгорел 29 мая. Остались только наличники.

— Хорошо бы их сохранить, — добавляет краевед.

КП-Челябинск направила запрос с ГУ МЧС по Челябинской области с просьбой уточнить информацию о пожаре. Как только ответ поступит в распоряжение редакции, мы его опубликуем.

Это не первый старинный дом, в котором случился пожар в уходящем месяце. 10 мая тушили здание на Российской, 82.

Дым видно с соседних улиц. Фото: Анна Шершакова

На месте работали четыре пожарных машины. Силы были направлены на ликвидацию возгорания и на то, чтобы огонь не перекинулся на рядом стоящие строения.

Дом до и после пожара. Фото: Юрий Латышев

Напомним, этот и другие дома на улице Российской планируют сносить ради строительства 55-этажного небоскреба.

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