Фура с лопнувшим колесом устроила смертельное ДТП на трассе под Челябинском

Справа на фото можно заметить плачущего мужчину. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Страшная авария произошла близ села Миасское в Красноармейском районе в воскресенье, 30 мая.

— 52-летний водитель автомобиля Scania из-за разрыва левого переднего колеса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA Rio, — рассказали КП-Челябинск в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии на месте скончались 51-летний водитель KIA Rio и пассажир 49 лет.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, легковой автомобиль превратился в груду металла, у большегруза оторвался и перевернулся прицеп. Обе машины улетели в кювет.

Щебень, который перевозил большегруз, рассыпался по дороге. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Напомним, 30 мая произошла еще одна страшная авария. Близ поселка Витаминный столкнулись три фуры, погиб один человек. Названа причина ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru