Экс-замминистра экономики Челябинской области временно возглавила «Мой бизнес»

Ирина Казанцева почти 15 лет работает в экономике и поддержке предпринимательства

С 1 июня временно исполнять обязанности руководителя центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» будет Ирина Казанцева. Она была заместителем Артура Юсупова, который ушел в отставку.

— Артур Юсупов вместе со своей командой проделал качественную и объемную работу по развитию регионального центра «Мой бизнес», который сегодня является примером для других регионов. Уверен, что наше с ним сотрудничество продолжится уже в рамках Ассоциации институтов развития предпринимательства, где он теперь руководитель и председатель Правления. Нашей области это дает дополнительные ресурсы и возможности для лоббирования интересов региона и развития всего предпринимательского сообщества, — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Ирина Казанцева прошла путь от ведущего специалиста Центра поддержки и развития предпринимательства минэкономразвития области до заместителя министра, курирующего вопросы развития бизнеса, инноваций, потребительского рынка и экспортной деятельности. С 2015 года возглавляла Фонд содействия кредитованию Челябинской области, а с 2016 года занимает должность заместителя генерального директора центра «Мой бизнес».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru