Автостоянки в Челябинске будут делать по единому образцу

Такими будут стоянки в Челябинске. Фото: мэрия Челябинска

Все новые стоянки, которые будут появляться в Челябинске, будут в едином стиле. Приказ об утверждении типового проекта опубликовали в Управлении по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска. Проект согласовал главный архитектор города Павел Крутолапов.

Напомним, большинство челябинцев готовы пользоваться платными парковками для своих автомобилей в центре города. К такому выводу пришел Миндортранс, который провел опрос среди жителей города. 65% респондентов заявили о том, что готовы платить за парковочное место, если его стоимость не будет завышенной.

Фото: мэрия Челябинска

Эксперты в качестве положительного примера организации платных парковок приводят столицу Татарстана — там они появились несколько лет назад. Мы пообщались с коллегами из Казани, чтобы узнать, как горожане принимают платные парковки в центре города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru