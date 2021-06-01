В Челябинской области пересчитают воспитанников кружков и секций

Дополнительное образование - один из элементов формирования будущей элиты общества - спортивной, творческой, научной. Фото: телеграм-канал Е-область.

1 июня губернатор Алексей Текслер ввыступил на заседании Совета при Президенте страны по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Глава Челябинской области рассказал о развитии дополнительного образования и поддержке талантливой молодежи. Он подчеркнул: внешкольное образование — важнейший компонент системы образования.

— Дополнительное образование позволяет раскрывать таланты детей, формировать знания и навыки на всю жизнь. Через организацию досуга детей помогает предупреждать вовлечение их в деструктивные группы, — сказал губернатор.

Чтобы учесть ребят, занимающихся в кружках, секциях, научных обществах учащихся, по предложению председателя Совфеда Валентины Матвиенко в Челябинской области стартует пилотный проект.

— Государство озабочено поиском талантливых детей и молодежи, созданием условий для их развития. Это очень важная задача и очень правильная, но она, тем не менее, охватывает какую-то небольшую часть детей и подростков. Для планирования работы и понимания, сколько нам нужно дополнительных кружков, надо понимать, сколько реально детей занимается дополнительным образованием, а сколько не могут раскрыть свои таланты в силу отсутствия таких возможностей, — подчеркнула Матвиенко.

Кстати, в нашей области благодаря нацпроекту «Образование» создаются новые бюджетные места в системе допобразования, новые формы («Кванториумы», IT-кубы и др.).

Напомним, что в Послании Совету Федерации Владимир Путин объявил о строительстве 1300 школ, что поспособствует развитию дополнительного образования.

Развивать систему можно на площадках вузов. Нацпроект создает в регионах Дом научной коллаборации. В Магнитогорске проект работает на базе МГТУ им. Носова, объединяя ресурсы вуза, «Кванториума» и предприятия-партнера.

Развивается на Южном Урале кружковое движение Национальной технологической инициативы, Worldskills (WorldSkills Junior).

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