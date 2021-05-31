Ирина ГЕХТ: «В межвузовском кампусе Челябинска мы создадим лучшую библиотеку»

Ирина Гехт стала гостем студии радио "Комсомольская правда". Фото: instagram.com/irinagekht.official

— Обращение губернатора к депутатам Законодательного Собрания политологи называют посланием рывка. В том числе, в социальной сфере: предстоит сделать очень многое! Алексей Текслер анонсировал, например, строительство 22 школ за три года. С чего начнем?

— На самом деле, в социальной сфере Алексей Леонидович сразу ставил массу задач. И, наверное, это был некий период разгона, темпы которого несколько приостановились в ковидный год. Так, была отложена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она начала реализовываться в 2021 году. И мы планируем и достаточное большое количество ремонтов больничных зданий, которые находятся, прежде всего, в районных центрах и в малых городах. В программе, например, есть Верхний Уфалей, Катав-Ивановск, ряд других территорий.

Мы привлекли студентов ЮУрГУ, будущих дизайнеров, к разработке единого стиля наших поликлиник и больниц, чтобы это было неким брендом региона.

Впервые за долгие года мы проектируем и начнем строительство современных больниц. В программе модернизации первичного звена здравоохранения у нас 4 больницы. Например, поликлиника в Аргаяше; стационар в Назепетровске.

Мы задумываемся о развитии в рамках государственно-частного партнерства таких больниц как ЧОКБ и ЧОКБ N 3. Важно, чтобы максимальное количество жителей Челябинской области получали бы высокотехнологичную медицинскую помощь в современных условиях.

— То есть, появятся новые здания?

— Да, новые здания с современной комфортной планировкой, где будет удобно и пациентам, и врачам. Плюс, мы построим современные крупные больницы в Златоусте и в Магнитогорске.

Недавно Златоуст посетила делегация выпускников Южно-Уральского государственного медицинского университета. Ребятам показали город, достопримечательности, а главное — лечебную базу, на которой, кому-то из них, быть может, предстоит трудиться. Глава города Максим Пекарский обсудил с будущими докторами возможности работы в Златоусте. Рассказал о городе и о мерах поддержки медицинских кадров. Сегодня в Челябинской области это — 1,5 млн руб. подъемных для приезжих врачей; кроме того, рассматриваются вопрос оплаты интернатуры. В перспективе — строительство жилья для медиков.

Ребятам показали эскизы будущей больницы, оснащенной лучшим оборудованием. Многие остались под впечатлением. Наша задача — ликвидировать кадровый голод в малых городах и на селе.

— Что касается сферы образования, в ближайшие три года по поручению губернатора действительно начнется беспрецедентное строительство школьных зданий: планируется возвести 22! Их построят, например, в рамках нового механизма финансирования совместно с ВЭБ РФ. Госкорпорация ВЭБ.РФ намерена вложить в стране 85 млрд руб. в совместный с Министерством просвещения проект по строительству школ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области. Наша область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. В 2021 г. через них профинансируем старт стройки трех школ и трех детских садов в местах новым микрорайонов в Сосновском районе. Плюс, четыре школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить через новый инструмент — концессию совместно с банком развития ВЭБ.РФ.

Кстати, после обращения губернатора к депутатам Законодательного Собрания глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил мне, что ознакомился к замечательным, как он выразился, проектом школы, возведенной в Казани и хочет побороться за финансирование для ее возведения в городе металлургов. Разумеется, мы это желание поддержим.

С помощью механизма инфраструктурных облигаций мы построим три школы и три детсада в микрорайонах «Вишневая горка», «Белый хутор», «Привилегия» в Сосновском районе, где пока не хватает социальной инфраструктуры.

Мы нарастим динамику ввода детских садов. Губернатор поставил задачу: ликвидировать очередность в дошкольные учреждения для детей от 1,5 до 3 лет. Напомним, что дети возрастом от 3 до 7 лет все обеспечены местами в детсадах.

Безусловно, мы рассматриваем образование как драйвер развития региона. Одним из первых решений губернатора в 2019 г. было подписание соглашения с Российским Фондом фундаментальных исследований. И впервые за долгие годы наш регион софинансирует грантовую поддержку наших ученых в объеме 50 млн руб. в год. Мы сохраним эту поддержку в 2021-22 гг.

Впервые по решению губернатора в регионе появилась программа развития науки, на которую заложено 300 млн руб., которые реализуются в рамках Уральского НОЦ. Это — консорциум вузов Челябинской, Свердловской, Курганской областей.

В обращении к депутатам ЗСО губернатор анонсировал строительство межвузовского кампуса, а это — иное качество студенческой жизни и развитие науки. Мы планируем там создать современнейшую библиотеку по примеру западных университетов. Появятся современные лаборатории; плюс, современные пространства, комфортные студентам.

Колоссальный наш потенциал заложен в кооперации вузов. Например, ЮУрГУ работает по теме кинетических исследований, и университетский суперкомпьютер позволяет обрабатывать большие базы данных, в том числе, медицинских. И нам важно интегрировать в этот процесс медицинский университет. И мы надеемся, что во главе с академиком Андреем Важениным это будет реализовано.

Мы говорим, что искусственный интеллект — это фактически реальность, и нам нужно учить нейросети для внедрения в медицину. Рождается новая профессия — медик-кибернетик, и сегодня мы обсуждаем эту тему с Чел ГУ, и, вероятно, в ближайшем будущем мы первые откроем обучение по этой специальности. Компетенций достаточно и в медицинском университете, и в ЧелГУ, и в ЮУрГУ.

Дополнительное образование для детей - важный элемент формирования профессионала. Фото: телеграм-канал Е-область.

— Я не могу не спросить о дополнительном образовании. Например, губернатор анонсировал развитие проекта IT-куб. Какую роль детское дополнительное образование играет в формировании элиты — студенческой, научной?

— Нам точно есть над чем думать и что развивать. Потому что тема молодежи и ее вовлеченности, трансформации ее энергии в позитивное социальное русло — задача для всех ведомств и структур региона. Очень важно дать ребенку возможность бесплатных дополнительных занятий.

По итогам финала чемпионата России по киберспорту, который принимала Челябинская область, решено начать работу над проектом по открытию киберспортивных секций в организациях среднего профессионального образования Челябинской области. В них, напомню, еще реализуется программа World Skills.

Киберспортивное направление в учреждениях СПО позволит учащимся получать еще одну современную специальность, чтобы быть конкурентным на рынке труда. Кроме того, мы планируем развитие суперкомпьютерной лиги в школах региона.

И все это связано с IT-кубами, квантуриумами, которые в регионе есть в мобильном формате. Нам очень важно вовлечь детей в научно-техническое творчество.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

— Очень много внимания в обращении губернатора было уделено развитию социальной сферы. Прежде всего, в части поддержки семей с детьми.

— В последние годы по решению губернатора мы увеличили размер областного маткапитала и перечень направлений для его использования.

Мы увеличили количество семей с детьми для получения льгот до достижения ребенком 23 лет, при условии, что он учится очно. Мера вступает в силу в следующем году.

У нас выровнена компенсация для деток-инвалидов за обучение. И это сделано далеко не во всех регионах.

Плюс, мы предоставили возможность получения пособия на ребенка-инвалида даже в случае трудоустройства родителя.

ДОНАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

С учетом реализации мер, которые были анонсированы и реализованы после послания президента страны Федеральному Собранию, мы запустили донастройку системы по категориям, которые по тем или иным причинам «выпали» из общей массы. Мы, например, увеличили размер пособия труженикам тыла, ликвидировав, тем самым, некую несправедливость в отношении этих людей со стороны власти региона, которая существовала долгие годы.

Поддержка семей с детьми — это еще и инфраструктура, о которой мы говорили выше — детские сады, школы, развитие системы дополнительного детского образования. Важно, чтобы у мамы была возможность работать. Важно, чтоб мама могла обучаться и переобучаться, и эту возможность мы предоставляем в рамках национального проекта «Демография».

Очень важно дать семьям возможность выйти из сложной ситуации — и в этом вопросе нам помогает технология социального контракта, о которой в обращении к депутатам говорил губернатор. И если еще недавно были единичные случаи применения социального контракта, то сейчас это массовая история. Которая реализуется, например, в развитии личного подсобного хозяйства, востребованного на селе. Или — в теме обучения и переобучения. Мы сопровождаем такие семьи, ведь очень важно показать им возможность выхода из трудной ситуации.

Мы вошли в федеральную программу, и в 2022 г. начнем строить интернатное учреждение нового типа для пожилых людей. Оно будет отвечать современным требованиям комфорта, в том числе, в создании особой экосреды. Интернат появится в Красноармейском районе.

Еще одно новшество: вместе с банком ВЭФ.РФ мы реализуем проект социального воздействия, в котором участвует государства, НКО и бизнес. Бизнес финансирует проект в течение трех лет, и, если его результаты нас устраивают, мы компенсируем затраты, которые были понесены.

Во всех социальных учреждениях региона у нас есть отделения реабилитации, где проживают молодые инвалиды с ментальными нарушениями. Есть среди них ребята, которые готовы работать и жить самостоятельно, вне стен учреждения. Но ранее у них не было такой возможности.

Сегодня отобраны для проекта 24 человека, которые через тренировочные квартиры и сопровождением соцработников учатся жить самостоятельно. Они больше не вернутся в психоневрологические интернаты, и это круто.

Это очень важно для нашего общества, потому что формирует его толерантность и доброту.

Три года проекта, 24 отобранных участника — мы должны сделать все, чтобы проект был удачным, чтобы претворять его в жизнь дальше.

Кроме своей мощной гуманистической направленности проект имеет и экономический эффект. Во-первых, его участники будут работать и платить налоги. Во-вторых, что, конечно, вторично, но об этом нельзя не сказать: экономятся государственные средства на содержание в учреждениях — порядка 15,5 млн руб. в год.

Ребята станут абсолютно самостоятельными членами общества.

Сейчас идет отбор кураторов, они пройдут обучение в некоммерческой организации.

ДАТЬ РЕБЕНКУ ЗНАНИЯ — САМОЕ ПРОСТОЕ

— Кроме того, есть еще несколько задумок по не менее важным темам. Например, по теме подросткового одиночества — явления, разрушающего личность, и приводящего к суицидам, или к трагедиям, подобным казанской. Со следующего года мы увеличиваем штатную численность школьных психологов, включим их в программы обучения. Мы должны неким образом трансформировать систему образования. В наше время воспитание было обязательным элементом образования. Дать ребенку знания, пожалуй, — самая простая задача. Куда сложнее сформировать личность.

Мы очень большие надежды возлагаем на институт наставничества. Челябинская область в составе шести регионов реализует пилотный проект: 1 сентября 2021 г. 400 человек, наставников, выйдут в школы региона. Наставник в современном понимании — некий аналог старших пионервожатых, которые были в нашем детстве, полным общественных дел и забот. Нам в школе было интересно! Будем развивать и эту историю.

Работа с молодежью — один из приоритетов губернатора Челябинской области и его команды. Мы воссоздали Главное управление молодежной политики региона, мы возрождаем КВН. Все это — имидж региона, и, главное, — большая и важная работа с будущим региона.