В центре Челябинска срубили даурские лиственницы, привезенные во времена русско-японской войны

Фото: t.me/city4people_chlb

Две даурские лиственницы, которые стояли в Челябинске на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной, вырубили сегодня во вторник, 1 июня. Жители города уже обратили внимание на отсутствие деревьев.

— Эти деревья в своем роде являются уникальными для Челябинска. Они были завезены сюда более 110 лет назад, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Однако некоторые челябинцы отмечают, что эти деревья начали умирать еще во времена экс-губернатора Михаила Юревича.

— К огромному сожалению эти лиственницы на островке мы потеряли уже пару лет как – они стояли засохшие. А на самом деле мы их потеряли еще раньше, когда Юревичу захотелось в асфальт закатать город и в том месте строили правый поворот. Тогда же, насколько я знаю, уничтожили дальневосточную сирень, что там росла, — написал челябинец Дмитрий Соболев в чате telegram-канала «Городской среды и транспорта».

В мэрии Челябинска рассказали, почему были вырублены лиственницы. По их словам, деревья на этом участке погибли еще в начале весны.

— Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель подтверждена и принято решение о сносе, — прокомментировали в администрации города. — К сожалению, погибла одна из трех оставшихся исторических даурских лиственниц, посаженных в 1905 году. В настоящий момент решается вопрос с компенсационной высадкой в этом квартале. Специалисты подберут максимально крупномерные из возможных саженцы и будут вести уходные работы, чтобы восполнить эту потерю.

Семена даурских лиственниц привез с собой раненный офицер, который воевал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Он собирался высадить их на своей малой родине, но впоследствии скончался от полученной ранее в бою травмы. Перед смертью офицер попросил своего знакомого найти небольшую делянку в Челябинске для посадки даурских лиственниц. Просьба была исполнена.

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