В Челябинске возобновят очистку реки Миасс

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В июне в Челябинске возобновят очистку акватории реки Миасс. Об этом рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков. По его словам, в этом году будут наводить порядок на участке от плотины пруда Коммунар, который находится за Мелькомбинатом, до моста по улице Братьев Кашириных.

— Данные работы введутся в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В 2019 году работы были выполнены на участке от элеватора «Союзпищепром» до моста улицы Братьев Кашириных, — уточнил Виталий Безруков.

Работы начнутся, как только закончится нерестовый период. Реку будут очищать от различного мусора, а также кустов и другой растительности, которая появилась в воде. В этом году площадь участка, где запланированы работы, составляет около 42,25 га.

Напомним, в прошлом году «Комсомолка» провела день с водителем, который очищал акваторию от всяких гадостей. Читайте в нашем материале, что нашел экскаватор-амфибия на дне реки Миасс.

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