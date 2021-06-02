Бывший пресс-секретарь челябинского губернатора Федечкин ушел с поста заместителя главы Сахалинской области

Федечкин в студии радио "Комсомольская правда" (95,3 FM в Челябинске)

Бывший пресс-секретарь челябинского губернатора Дмитрий Федечкин покинул пост заместителя главы Сахалинской области. Об этом сообщает издание АСТВ. По их словам, Федечкин решил добровольно уйти в отставку — это связано с проверками в медиахолдинге «Губернские ведомости», которое он возглавлял в 2020 году.

На момент публикации дозвониться до Дмитрия Федечкина не удалось. Его телефон недоступен.

Напомним, Дмитрий Федечкин работал пресс-секретарем экс-губернатора Бориса Дубровского. Позже некоторое находился на той же должности с приходом Алексея Текслера, а на Сахалин уехал в марте 2020 года, где возглавил медиахолдинг «Губернские ведомости». На должность заместителя главы региона вступил с 1 января 2021 года.

Помимо этого, Федечкин работал в РМК, а также возглавлял ГУ по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области, департамент по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области, был заместителем руководителя пресс-службы Минсельхоза России. В сфере журналистики он работал более 23 лет, 15 лет их которых — на руководящих должностях.

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