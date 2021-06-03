В Челябинской области 15 тысяч выпускников сдадут обязательный для получения аттестата ЕГЭ

Экзамен по русскому языку в Челябинской области будет самым массовым. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 3 и 4 июня пройдет обязательный для получения аттестата ЕГЭ по русскому языку. Сдавать его в этом году будут 15 тысяч школьников, поэтому проведение самого массового экзамена по решению Роспотребнадзора разделили на два дня. Об этом сообщили в региональном Минобре.

— В 2021 году русский язык стал единственным обязательным предметом для получения аттестата выпускниками, которые поступают в вуз, — рассказала начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина. — Результат ЕГЭ по русскому языку необходим при поступлении в вузы на каждое направление подготовки.

В Челябинской области для проведения госэкзамена по предмету открыли 93 пункта. Абсолютное большинство — 85 — на базе школ, пять — на дому, два — в детских колониях, один — в больнице.

На выполнение 27 заданий выпускникам отводят 3,5 часа.

Для безопасности участников и организаторов ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов реализуются специальные меры: бесконтактная термометрия всех участников и организаторов на входе, наличие дозаторов с антисептическими средствами, уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. Отметим, что использование масок и перчаток участниками ЕГЭ необязательно.

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