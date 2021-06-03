На Северо-Западе снесут 343 дерева под строительство аквапарка

Так участок выглядел ранней весной. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Администрация Челябинска разослала предупреждения о вырубке 343 деревьев. Все они пойдут под снос на Северо-Западе, так как попадают в зону строительства будущего аквапарка, анонсированного депутатом Госдумы Олегом Колесниковым.

Речь идет о площадке на улице Братьев Кашириных, 142. Там начались подготовительные работы. Как уточнили в мэрии, часть деревьев будет пересажена. Чиновники подчеркнули, что за снос зеленых насаждений застройщик заплатил компенсацию в бюджет города, правда, сумма не уточняется. Проект строительства также предполагает озеленение.

Активно работы начались после послания губернатора к депутатам Законодательного собрания. Алексей Текслер прямо указал, что ждет строительства аквапарка. Политологи расценили это как предупреждение Олегу Колесникову, чтобы инвестпроект не превратился в предвыборные обещания.

Напомним, что скандалы вокруг 29 микрорайона в Челябинске ведутся уже ни один год, доходя до судов и уголовных дел. Последней новостью стал аквапарк, который здесь начал строить депутат Госдумы Олег Колесников. Но, как выяснил КП-Челябинск, в предыдущей планировке территории на этом месте должна была быть школа на 1200 мест с бассейном и спорткомплексом и два детских сада. Будут ли они построены и что еще построят на Северо-Западе Челябинска рядом с аквапарком — читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru