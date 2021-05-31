Скрытое послание от челябинского губернатора и как Валуев не оправдал надежд защитников городского бора

Николай Валуев (крайний справа) решил разобраться с проблемой строительства хирургического корпуса в бору. Фото: министерство экологии Челябинской области

Прошедшая неделя для Южного Урала ознаменовалась несколькими крупными событиями. Среди них послание губернатора Алексея Текслера депутатам Законодательного собрания. Из него стало известно, какие изменения произойдут в регионе в ближайшем будущем. Область посетил и депутат Госдумы Николай Валуев. Он обещал высказать независимую позицию по вопросу строительства больницы в городском бору. Но точку в скандале не смог поставить даже суд.

Челябинский губернатор оставил скрытое послание депутату Госдумы Олегу Колесникову

Текслер публично заявил, что следит за строительством аквапарка, за который отвечает Колесников. Фото: пресс-служба губернатора региона

На прошлой неделе губернатор региона Алексей Текслер выступил перед депутатами Законодательного собрания. Он рассказал какие социальные объекты собираются возвести в Челябинске в ближайшие годы. И во время своего выступления глава области коснулся темы строительства аквапарка, за которую отвечает депутат Госдумы Олег Колесников.

— Аквапарк. Я много раз слышал пожелания людей. Объект очень востребован. Я рассчитываю, что инвестор, который взял на себя обязательства перед жителями, их выполнит, — отметил Текслер.

Теперь к инвестпроекту Олега Колесникова будет более пристальное внимание. Посмотрим, насколько заявленный объект станет реальным, а не просто предвыборным обещанием. Учитывая, что попыток построить аквапарк у разных компаний было много.

В Челябинск едет новый прокурор, который отдавал под суд карельских чиновников

До перевода в Челябинскую область Карен Габриелян 10 лет возглавлял прокуратуру Республики Карелия. Фото: прокуратура Республики Карелия

На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил на должность прокурора Челябинской области Карена Габриеляна, который ранее возглавлял аналогичное ведомство в Республике Карелия. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

— Назначить на пятилетний срок Габриеляна Карена Карленовича — прокурором Челябинской области, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе. — Указ вступает в силу со дня его подписания.

Кстати, на счету Габриеляна не мало громких коррупционных дел, к которым были причастны крупные политические фигуры. В 2015 году он обвинил во взяточничестве экс-главу Республики Карелия, директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова. Бывшему чиновнику дали 8 лет колонии строгого режима. Правда, он не долго отбывал свой срок — недавно его условно-досрочно освободили.

Одно из последних серьезных обвинений Габриелян направил в Карельский суд в конце февраля 2020 года. Оно касается экс-министра по дорожному хозяйству республики Алексея Кайдалова, который также был пойман на взятке.

Напомним, прежний прокурор Виталий Лопин руководил надзорным ведомством с августа 2018 года по декабрь 2020-го. В январе 2021 он ушел в отпуск, а уже через месяц подал в отставку. Сейчас Лопин работает в структурах РМК. До назначения Габриеляна исполняющим обязанности прокурора области был Павел Вепрев.

Валуев не оправдал надежд защитников городского бора

Общественники, выступавшие за защиту городского бора, полагали, что приезд заместителя председателя комитета по экологии Госдумы Николая Валуева наконец-то решит вопрос со строительством корпуса детской хирургии. Но этого не произошло — парламентарий встал на сторону правительства региона, заявив, что «человек важнее природы».

Депутат не стал скрывать, что обсуждение с общественниками выдалось эмоциональным. Николаю Валуеву приходилось их «гасить». От оценки аргументов протестной группы он воздержался. А их отсылки к действующему законодательству в области охраны окружающей среды и земельному кодексу назвал абсолютно справедливыми.

— Разговор получился объективным, но все остались при своем мнении, — констатировал Николай Валуев. — С одной стороны есть необходимость в хирургическом корпусе, с другой — есть готовность властей идти на восстановление бывших границ городского бора, присовокупив туда охраняемую территорию, которая не должна ни в коей степени затронуть интересы проживающих там людей. Так как ограничения, которые их коснуться, не факт, что им понравятся.

Тем временем седьмой кассационный суд отменил свое решение о признании незаконным изменение границ городского бора. Дело было вновь направлено на рассмотрение в челябинский областной суд.

Напомним, в Челябинске уже несколько лет не утихают споры по поводу строительства детского хирургического корпуса в городском бору. Разбирательства на эту тему начались в 2019 году, когда депутаты Законодательного собрания региона приняли решение срубить деревья на участке возле Челябинской областной детской больницы (ЧОДКБ), выведя территорию из черты памятника природы. Но местные экоактивисты выступили против такой идеи. Они заявили, что необходимо сохранить лесной массив. В итоге начались судебные тяжбы, которые не прекращаются до сих пор.

Таковы последние новости о политике за прошедшую неделю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru