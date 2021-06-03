Названа сумма взятки, за которую задержали первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина

Иван Белавкин мог действовать в интересах коммерческой фирмы. Фото: susu.ru

В Следственном комитете озвучили подробности задержания первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина. Уголовное дело в отношении него заведено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Как прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков, речь идет о получении суммы, превышающей один миллион рублей. по версии следствия, она была получена от некой фирмы за действия, которые Белавкин мог совершить в интересах организации как должностное лицо. Преступление было совершено в течение 2020 — начале 2021 годов.

Оперативное сопровождение расследования дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области. Замминистра задержали сегодня, 3 июня. В ближайшее время Белавкину будет предъявлено обвинение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru