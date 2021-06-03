Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июня 2021 10:39

Названа сумма взятки, за которую задержали первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина

По версии следствия, она была получена от коммерческой фирмы
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Иван Белавкин мог действовать в интересах коммерческой фирмы. Фото: susu.ru

Иван Белавкин мог действовать в интересах коммерческой фирмы. Фото: susu.ru

В Следственном комитете озвучили подробности задержания первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина. Уголовное дело в отношении него заведено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Как прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков, речь идет о получении суммы, превышающей один миллион рублей. по версии следствия, она была получена от некой фирмы за действия, которые Белавкин мог совершить в интересах организации как должностное лицо. Преступление было совершено в течение 2020 — начале 2021 годов.

Оперативное сопровождение расследования дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области. Замминистра задержали сегодня, 3 июня. В ближайшее время Белавкину будет предъявлено обвинение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru