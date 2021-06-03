В Челябинске задержали первого заместителя министра строительства

Иван Белавкин много лет проработал в минстрое. Фото: susu.ru

В Челябинске на допрос увезли первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина.

По данным источника КП-Челябинск, Белавкина взяли по подозрению во взяточничестве. Речь идет о крупных суммах. Решается вопрос о задержании о аресте.

49-летний Иван Белавкин устроился в минстрой несколько лет назад, в 2008 году стал заместителем министра, а с августа 2019 года — первым замом. Имеет звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», знак отличия «За безупречную службу».

В прошлом году арестовали экс-заместителя министра строительства Челябинской области Татьяну Антонову и бывшего директора «Челябоблинвестстроя» Алексея Абаимова. В апреле их выпустили из СИЗО, где они провели год.

Напомним, Татьяну Антонову задержали за контракт по строительству биатлонного центра в Златоусте. Вслед за ней в изолятор отправился директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, подписавший акт приемки работ по строительству стадиона и общее покровительство взамен на денежное вознаграждение. Биатлонный центр возводили более 10 лет. Потрачено около 0,5 млрд рублей. В итоге — комплекс не может быть сдан из-за большого количества недоделок. Оказалось, что трассы не соответствуют требованиям.

Кроме того, Антоновой, Абаимову, а также руководителю фирмы «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову предъявили обвинения в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег (в соответствии со степенью участия) при строительстве центра по шорт-треку в Челябинске.

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