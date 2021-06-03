В Челябинской области клещи покусали более 6,5 тысяч человек

Клещи проявляют активность во всех районах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области от укусов клещей пострадали уже 6652 человека. Из них 1861 ребенок. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора региона, активность кровососов отмечена во всех районах Южного Урала.

Укусов в этом году чуть меньше, чем за такой же период прошлого года. Но специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют соблюдать правила предосторожности, потому что многие клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые приводят к инвалидности и даже летальным случаям. Еще весной эксперты сделали крайне неблагоприятный прогноз, что активность клещей в этом году будет высокой.

По данным управления, на анализ было сдано 4400 клещей. Из них 24,6 % оказались инфицированы боррелиями, 1,1 % — вирусом клещевого энцефалита, 2,9 % — моноцитарным эрлихиозом и 0,7 % — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

— При посещении лесов, даже садовых участков, парков скверов, кладбищ важно не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно — репеллентные средства: «Претикс», «Москитол-спрей», «Гардекс Антиклещ», «Торнадо-антиклещ», «Пикник супер-антиклещ», «Медифокс», «Дэфи-тайга», «ООФ экстрим», «Рефтамид максимум» и другие, — рекомендуют в ведомстве.

Если вас укусил клещ, обязательно обратитесь за медицинской помощью. Необходимо также исследовать клеща на зараженность инфекциями с целью определения необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина и проведения антибиотикопрофилактики.

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