Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 июня 2021 13:11

В Челябинской области клещи покусали более 6,5 тысяч человек

Почти 25 процентов из исследованных кровососов оказались зараженными инфекциями
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Клещи проявляют активность во всех районах.

Клещи проявляют активность во всех районах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области от укусов клещей пострадали уже 6652 человека. Из них 1861 ребенок. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора региона, активность кровососов отмечена во всех районах Южного Урала.

Укусов в этом году чуть меньше, чем за такой же период прошлого года. Но специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют соблюдать правила предосторожности, потому что многие клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые приводят к инвалидности и даже летальным случаям. Еще весной эксперты сделали крайне неблагоприятный прогноз, что активность клещей в этом году будет высокой.

По данным управления, на анализ было сдано 4400 клещей. Из них 24,6 % оказались инфицированы боррелиями, 1,1 % — вирусом клещевого энцефалита, 2,9 % — моноцитарным эрлихиозом и 0,7 % — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

— При посещении лесов, даже садовых участков, парков скверов, кладбищ важно не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно — репеллентные средства: «Претикс», «Москитол-спрей», «Гардекс Антиклещ», «Торнадо-антиклещ», «Пикник супер-антиклещ», «Медифокс», «Дэфи-тайга», «ООФ экстрим», «Рефтамид максимум» и другие, — рекомендуют в ведомстве.

Если вас укусил клещ, обязательно обратитесь за медицинской помощью. Необходимо также исследовать клеща на зараженность инфекциями с целью определения необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина и проведения антибиотикопрофилактики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клещи на собаке: какие препараты советуют челябинские ветеринары и как обезопасить питомцев (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru