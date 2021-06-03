Видео задержания Ивана Белавкина в минстрое Челябинской области

Ивана Белавкина взяли на рабочем месте. Фото: скрин с видео

Управление ФСБ по Челябинской области опубликовало видео задержания первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина. Его взяли прямо на рабочем месте.

На кадрах видно, как сотрудники в масках заходят в министерство, а потом в рабочем кабинете Белавкина зачитывают ему документы о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки.

Ивана Белавкина задержали сегодня, 2 июня 2021 г.. По версии следствия, он получил более миллиона рублей от коммерческой фирмы. Сейчас Решается вопрос об избрании меры пресечения.

СПРАВКА

49-летний Иван Белавкин работает в минстрое с 2004 года , в 2008 году стал заместителем министра, а с августа 2019 года — первым замом. В министерстве отвечает за коммунальную сферу. Именно к ней возникало много претензий. В жару оказалось, что водоводы во многих городах области не выдерживают критики, люди вынуждены были оставаться без водоснабжения.

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