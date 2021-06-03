СК наградил челябинку, спасшую ребенка от педофила

Екатерина Самонова получила травмы, но смогла спасти ребенка. Фото: СУ СК региона

В Следственном комитете наградили жительницу Челябинска Екатерину Самонову. Она помогла спасти маленькую девочку от насильника.

Этот день Екатерина запомнит на всю жизнь. 27 апреля она зашла в подъезд и увидела, как пьяный мужчина зажал семилетнюю девочку и уже успел снять штаны. Маньяк переключился на нее и бросился избивать женщину. Екатерина сумела позвать соседей на помощь и преступника задержали во дворе. Им оказался бездомный 52-летний мужчина. До этого он был судим за изнасилование, разбой и причинение вреда здоровью.

После выписки из больницы Екатерине Самоновой и.о. руководителя следственного управления Константин Мирошниченко вручил Почетную грамоту с памятным подарком, поблагодарив за спасение ребенка и помощь в задержании опасного преступника.

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