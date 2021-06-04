Текслер обсудил с руководством «Фортума» переход котельных на газ

На ПМЭФ-2021 Текслер обсудил с руководством «Фортума» тему энергоперехода. Фото: gubernator74.ru

В рамках Петербургского международного экономического форума-2021 губернатор Челябинской области провел встречу с президентом и главным исполнительным директором корпорации «Фортум».

Алексей Текслер и Маркус Раурамо обсудили роль корпорации в энергопереходе. Как сообщает пресс-служба главы области, «Фортум» — один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале. В Челябинской области у «Фортума» пять теплоэлектростанций.

Для исполнения положений комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в Челябинской области предусмотрен переход от использования на ТЭЦ-2 в Челябинске бурого высокозольного угля, отличающегося, к тому же, большим содержанием серы, на майкубенские угли в нынешнем году.

К 2023 г. запланирован переход на природный газ.

Напомним, сегодня на ПМЭФ представили рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. В ТОП-10 страны Челябинская область заняла девятую строку.

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