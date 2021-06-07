Проект реконструкции Комсомольского проспекта в Челябинске покажут независимому эксперту

Фото: читатель КП

Сегодня на аппаратном совещании обсуждалась реконструкция Комсомольского проспекта в Челябинске. Горожане обеспокоены неизвестностью, ведь мэрия не показала никакого проекта работ, а слишком широкие островки безопасности только добавили масла в огонь.

Мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что необходимо заключить контракт с независимым экспертом, который услышит мнение жителей и КДХ в отношении реализации этого проекта.

— Жители переживают, что островки будут закрыты плиткой — мы планировали высадить там деревья. Я понимаю, что у вас есть согласованный проект, но ваша задача — выслушать мнения жителей и мнение профессионального эксперта, все это вынести в публичную плоскость, обсудить и прийти к конечному результату, — заявила Котова.

Также она добавила, что на сайт администрации города необходимо выставлять больше информации о реализации этого проекта, раз он вызывает много вопросов в жителей. В минувшие выходные на проспекте нанесли разметку, показывающую, как объезжать сделанные островки безопасности

Напомним, ремонт на Комсомольском должен закончиться к концу августа. Здесь должны появиться выделенные полосы для общественного транспорта, островки безопасности, светофоры над дорогой, карманы для парковок. Только работы уже вызвали недоумение у горожан, которых испугали суженные полосы и гигантские островки безопасности. Только после шумихи власти решили показать проект — разбираем его подробно.

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