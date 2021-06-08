В Челябинске у поселка «Благодатово» сгорела «десятка»

Машину потушили быстро. Фото: Вячеслав Куликов/Facebook.com
Вчера вечером, 7 июня, в Челябинске на перекрестке у поселка «Благодатово» загорелась «десятка». Пожарные потушили огонь в кратчайшие сроки, сообщили в МЧС по Челябинской области.
— На возгорание выехала одна автоцистерна. Погибших и пострадавших нет, — уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Причину возгорания выясняют сотрудники отдела дознания.
Вчера в Челябинской области пожарные работали без передыха. За сутки они выезжали на 206 ЧП. 191 из них — загорание мусора и травы, два — ДТП.
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