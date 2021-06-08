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Общество8 июня 2021 9:29

Больше 1000 девятиклассников провалили ОГЭ

В Минобре рассказали, как выросла статистика «неудов»
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Для пересдач есть резервные дни. Кто не справится, останется на осень.

Для пересдач есть резервные дни. Кто не справится, останется на осень.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1124 девятиклассника в Челябинской области пойдут на пересдачу ОГЭ. 27 человек провалили сразу и русский, и математику. Об этом рассказала КП-Челябинск начальник управления общего образования Минобра Челябинской области Елена Тюрина.

По сравнению с 2019 годов (в 2020 году из-за пандемии ОГЭ не сдавали) на Южном Урале число двоек выросло на 1%. Всего же «неуд» получили около 20% девятиклассников.

— 1,5-2% — это допустимая динамика. И не только по двойкам, — подчеркнула Елена Тюрина.

Она отмечает, что с весны 2020 года школьники учились весьма волнительно из-за карантинных мер.

Между тем, в некоторых школах заявляют о более серьезном увеличении «неудов» по математике, так как сложный материал проходили на дистанте. В минобре заявляли, что это частные случаи.

Зато в одном из лицеев еще до получения оценок посчитали ОГЭ слишком легких и придумали дополнительные испытания для тех, кто хочет в 10 класс.

Напомним, резервные дни для пересдачи по русскому языку запланированы на 8 и 30 июня, по математике — 16 июня и 2 июля. Плюс дополнительный период — с 3 по 15 сентября.

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