Пожарные в Челябинске и Копейске за сутки выезжали тушить тополиный пух больше 100 раз

Белый "порох" - причина многочисленных пожаров. Фото: ГУ МЧС России

В Челябинске и Копейске за прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение тополиного пуха больше 100 раз.

— В отдельных районах в боевой расчет введена резервная техника, — сообщили в ГУ МЧС России.

В ведомстве обратились к горожанам с просьбой не проходить мимо детей, которые поджигают пух, и пресекать подобные шалости — они могут быть опасны возникновением пожара. Кроме того, в МЧС убедительно просят не бросать окурки мимо урн.

Вчера в Челябинской области пожарные работали без передыха. За сутки они выезжали на 206 ЧП. 191 из них — загорание мусора и травы, два — ДТП.

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