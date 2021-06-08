Пожарные в Челябинске и Копейске за сутки выезжали тушить тополиный пух больше 100 раз

Белый "порох" - причина многочисленных пожаров. Фото: ГУ МЧС России
В Челябинске и Копейске за прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение тополиного пуха больше 100 раз.
— В отдельных районах в боевой расчет введена резервная техника, — сообщили в ГУ МЧС России.
В ведомстве обратились к горожанам с просьбой не проходить мимо детей, которые поджигают пух, и пресекать подобные шалости — они могут быть опасны возникновением пожара. Кроме того, в МЧС убедительно просят не бросать окурки мимо урн.
Вчера в Челябинской области пожарные работали без передыха. За сутки они выезжали на 206 ЧП. 191 из них — загорание мусора и травы, два — ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дым видно издалека: в Челябинске возле резервного здания научной библиотеки загорелся пух
Челябинск окутало густым дымом из-за многочисленных пожаров
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru