Рухнувший дом на Кронштадской в Челябинске рекомендовали признать аварийным сразу после первой трещины

В доме на момент ЧП никого не было. Фото: Анюточка Артемьева/Подслушано Ленинский район/vk.com

Еще в мае, когда рабочие еще только готовились к капремонту фундамента, обнаружилась трещина на облицовке и цоколе дома на Кронштадской, у которого сегодня утром рухнула стена. Работы сразу приостановили, сообщили в пресс-службе регоператора капремонта в Челябинской области.

— По данному факту в известность была поставлена администрация города Челябинска. И все жители были временно отселены, поэтому на момент обрушения стены в здании никого не было, — сообщил регоператор.

Подрядчик и регоператор сразу обратились в проектную организацию за заключением о целесообразности или нецелесообразности продолжения капремонта. Привлекли и спецорганизацию для экспертизы.

— Уже на следующий день после инцидента был заключен договор на проведение строительной экспертизы между проектировщиком и экспертной организацией, — сообщает регоператор. — По итогам строительно-технической экспертизы несущие строительные конструкции здания были признаны аварийными, а возможность проведения работ по капитальному ремонту недопустимой. Экспертами выданы рекомендации о признании дома аварийным в обязательном порядке.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром в Ленинском районе Челябинска. Местные жители сняли на видео последствия обрушения. А власти собрали экстренное совещание, чтобы признать дом аварийным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru