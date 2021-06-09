Темпы отличные: УКВЗ собрал 14 трамваев для Челябинска

Первые 14 трамваев для Челябинска готовятся сойти с конвейера УКВЗ. Фото: gubernator74.ru

14 вагонов для Челябинска уже изготовлены для Челябинска. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев отмечает хорошую динамику выполнения большого заказа:

— По графику поставки первая партия из 10 трамваев поступит в Челябинск до 1 сентября. Темпы производства дают надежду, что цифра будет больше. Оставшиеся трамвайные вагоны встанут на рельсы до конца года.

Шесть из 14 вагонов уже окрашены в выбранный челябинцами корпоративный цвет. Готова внутренняя отделка трамваев.

На профессиональном языке сотрудники УКВЗ называют текущий этап «белым кузовом».

— Это когда уже сварен и окрашен кузов будущего трамвая, устанавливаются стекла, элементы внешней облицовки, укладывается пол. Кузов пока установлен на технологические тележки. Параллельно отдельно происходит сборка тележки самого трамвая, на которую далее установят белый кузов в финальной сборке. Тогда трамвай обретет узнаваемый внешний вид», — прокомментировал ход изготовления директор дивизиона «Городской общественный транспорт» «Синара — Транспортные Машины» Николай Пронин.

Полунизкопольные трамваи для Челябинска оборудуют устройствами для входа-выхода маломобильных пассажиров и людей с детскими колясками. Из элементов комфорта еще появится кондиционер, информационное табло, USB- зарядные устройства. Вагоны оснастят Wi-Fi и системой видеонаблюдения.

Напомним, по решению губернатора Алексея Текслера для Челябинска на средства областного бюджета будет приобретена партия в 30 полунизкопольных трамваев. Такого масштабного обновления городской электрический транспорт не знал более 30 лет.

Новые вагоны впоследствии впишутся в схему достроенного метро по принципу метротамвая с интеграцией его в действующую трамвайную сеть.

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