Обещали пересадить, но не сделали: в Челябинске массово вырубают деревья под строительство аквапарка

Фото: читательница КП-Челябинск

На прошлой неделе мэрия Челябинска объявила о том, что в рамках строительства аквапарка вырубят 343 дерева на участке возле Братьев Кашириных, 142. При этом власти также уточнили, что часть зеленых насаждений все же будет пересажена в другое место.

Сегодня жители Челябинска, чьи окна выходят на застраиваемый участок, обратили внимание, что подрядчик не исполняет свои обязанности должным образом. По их словам, абсолютно все деревья идут под снос.

— Ничего не пересаживают. Все измельчают сразу, — рассказала автор видео корреспонденту КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

Напомним, что скандалы вокруг 29 микрорайона в Челябинске ведутся уже ни один год, доходя до судов и уголовных дел. Последней новостью стал аквапарк, который здесь начал строить депутат Госдумы Олег Колесников. Но, как выяснил КП-Челябинск, в предыдущей планировке территории на этом месте должна была быть школа на 1200 мест с бассейном и спорткомплексом и два детских сада. Будут ли они построены и что еще построят на Северо-Западе Челябинска рядом с аквапарком — читайте в нашем материале.

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