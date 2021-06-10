«Как петух клюнул»: в челябинском микрорайоне «Парковый-2» перекопали новую дорогу

Этот участок уже был подготовлен под тротуар и остановку. Фото: Роман Никитин

Жители «Паркового-2» много лет добивались строительства дороги по улице Татищева. Это единственная дорога, которая сейчас соединяет район со школой и детскими садиками соседнего района. А раньше и в снег, и в дождь жителям приходилось водить детей туда по бездорожью — общественный транспорт там не ходит. И вот — чудо. В прошлом году дорогу начали строить. Сейчас уже доделывают освещение и тротуары. Но вот незадача — на одном из участков, уже подготовленных для обустройства тротуара, все раскопали коммунальщики МУП «ПОВВ». Почему так произошло — объяснили в районной администрации.

— 60 метров трубы три года назад пытались уложить, но вот только петух клюнул, и они решили положить трубу, уничтожив подготовленное основание для тротуара и остановки! — эмоционально высказался житель микрорайона «Парковый-2», активист Роман Никитин.

После работ все обещали восстановить. Фото: Роман Никитин

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев пояснил — о происходящем в мэрии знают и осознают, что это неправильно, но — другого варианта нет.

— Проблема в том, что МУП «ПОВВ» необходимо закольцевать водопровод, но подрядчик, который должен был выполнить эти работы ранее, обанкротился, — объясняет Виктор Ереклинцев. — В таких ситуациях невозможно быстро переделать перезаключить контракт с другим подрядчиком и подготовить новую документацию, проходили суды. Поэтому по независящим от сетевиков обстоятельствам работы начали только сейчас.

Фото: Роман Никитин

По словам Виктора Ереклинцева, по этому вопросу проводилось специальное совещание, работы стоят на контроле у вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова.

— Все благоустройство будет восстановлено, — заверил глава района.

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