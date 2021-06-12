В Челябинске снесут 24 дерева для строительства перекрестка

Работы запланированы на 15 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в рамках строительства перекрестка ул. Академика Макеева - пр. Героя России Е.Н. Родионова будет произведен снос 24 деревьев. Работы запланированы на 15 июня. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

— В то же время проектом строительства предусмотрена компенсационная высадка крупномерных деревьев в районе проведения дорожно-строительных мероприятий. Все работы согласованы с Управлением экологии и природопользования, необходимые разрешительные документы оформлены, — сообщили в пресс-службе КДХ Челябинска.

Напомним, 1 июня в Челябинске снесли несколько деревьев, в числе которых оказалась знаменитая даурская лиственница, высаженная в годы русско-японской войны. Снос 116-летнего дерева вызвал большой резонанс, после чего в администрации начались проверки. Выяснилось, что ответственные за вырубку деревьев чиновники не оповестили общественность о грядущих работах. Также были неверно определенны породы деревьев, а МБУ «Геоцентр» не проконтролировало действия своих сотрудников.

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