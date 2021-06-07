Мэр Котова распорядилась уволить ответственных за снос лиственницы в Челябинске

Фото: t.me/city4people_chlb

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась уволить ответственных за снос лиственницы в центре города. Этот вопрос обсуждали сегодня на аппаратном совещании.

Администрация города провела внутреннюю проверку инцидента, в ходе которой выяснилось, что МКУ «Административно-техническая инспекция города Челябинска» 31 мая дала разрешение на снос трех деревьев и обозначила их аварийность. В тот же день деревья снесли, не оповестив СМИ и жителей города. Также были неверно определенны породы деревьев, а МБУ «Геоцентр» не проконтролировало действия своих сотрудников.

— Нужно будет сегодня уволить руководителя МБУ «Геоцентр» Константина Антропова, — заявила Котова. — А также расторгнуть контракт с руководителем МКУ «Административно-техническая инспекция города Челябинска» Владимира Жучкова.

Пока мэр отсутствовала в городе, ее обязанности временно исполнял заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов. Как оказалось, никого из замов не поставили в известность о том, что будут сносить деревья, хотя планы должны предоставляться за неделю.

— Тяжесть поступка совершенно понятна, резонанс очень большой. Мне непонятно, почему требования, которые едины по всем контрактам, что предварительно необходимо оповещение, плюс замена материалов. Если мы пришли к выводу, что деревья нужно сносить, нужна замена. Не было никакой необходимости сносить все это за один день, — подытожила Котова.

Администрация уже нашла подобные лиственницы в Московской области, скоро будет заключен контракт на покупку десяти таких деревьев, чтобы высадить их в Челябинске. Их высота составляет около двух метров.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинске снесли несколько деревьев, в числе которых оказалась знаменитая даурская лиственница, высаженная в годы русско-японской войны. Снос 116-летнего дерева вызвал большой резонанс в обществе, после чего в администрации и провели проверку.

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