Челябинский «Автобус жизни» получит почти 3 млн рублей на помощь бездомным

Здесь бездомные и малоимущие могут получить еду и лекарства. Фото: buslife74.ru/

Челябинский проект помощи бездомным «Автобус жизни» выиграл президентский грант — 2 954 021 рублей. На эти деньги и еще 5 136 093 рублей софинансирования от АНО «Центр социальной помощи «Жизнь» волонтеры полтора года будут кормить, одевать и помогать с лечением бездомных Челябинска и Копейска.

«Автобус жизни» — это специально оборудованный фургон, в котором сотрудники перевозят термосы с едой, столы, оборудование, чтобы накормить бездомных и малоимущих в разных точках Челябинска и Копейска. Сам проект существует уже больше 10 лет. Волонтеры не только ежедневно кормят бездомных, но и помогают с лекарствами и средствами гигиены. А также при необходимости помогают с устройством в приют. Сотрудники каждый день помогают 140 нуждающимся. Притом что по расчетам волонтеров таких не меньше 3,5 тысяч.

— Бездомные — это один из самых сложных и незащищенных слоев общества. Как правило, они обитают на теплотрассах, в подвалах и подъездах домов. Добраться до социальных столовых у многих нет возможности, поэтому мобильность «Автобуса жизни» это выход из сложившейся ситуации, — считают волонтеры проекта.

Кстати, помните мы писали про челябинку Милану Николаеву ростом 1,3 метра. Так вот она тоже участвует в рейдах «Автобуса жизни» в Челябинске.

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