В Челябинск приедут 150 экологичных автобусов

Это утро в Челябинской области началось с приятного: власти ждут деньги из Москвы на крупную закупку общественного транспорта, пишет телеграм-канал «Челябушка».

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил выделение региону двух миллиардов и 300 миллионов рублей. Это не кредит, как в случае с метротрамом, а транш по программе «Чистый воздух». Большая часть указанной суммы предназначена Челябинску для приобретения 150 автобусов на СПГ, меньшая — Магнитогорску на трамваи.

— Все складывается так, как гласили анонсы из правительства минувшей зимой, то есть наилучшим образом (в отличие от прошлого кризисного года). Кстати, «чистые» автобусы в Челябинске легко отличить от прочих: поверх ливреи нанесено название федерального проекта, цель которого — комплексная очистка воздуха, — отмечают авторы паблика.