Показывал грамоты, просил домашний арест: собровца, который зарезал жену из ревности в Челябинске, отправили в СИЗО

Обвиняемый - участник боевых действий Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудника СОБР Росгвардии, который вчера, 14 июня, зарезал свою бывшую жену в хостеле, взяли под стражу. Как рассказали в прокуратуре Калининского района, защитник и сам обвиняемый просили домашний арест.

— Сотрудник Росгвардии — участник боевых действий. В суд он представил ряд грамот о премировании за боевые заслуги, — сообщили в прокуратуре Калининского района. — Свою вину обвиняемый признал.

Собровец рассказал на суде, что свою бывшую супругу убил из ревности. Он пришел в хостел, где она работала администратором, и нанес около 10 ножевых ранений в голову, шею, правое плечо. Женщина скончалась. Напомним, пара развелась несколько месяцев назад, но, по словам мужчины, не жили вместе они около полугода. 13-летний сын остался с отцом, а 6-летняя дочь жила с матерью.

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